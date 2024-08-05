Milyonlarca çalışana ilave tatil günü. Yıllık izin hesapları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda defterdarlık uzmanı olarak görev yapan bir memurun Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) gerçekleştirdiği başvuru olumlu sonuçlandı.

KDK Başkanı Şeref Malkoç'un çalışmalarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşüldü. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan tavsiye isteteb Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2024 tarihli yazısında, resmi tatillerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine dair bir tavsiye aldı.

RESMİ TATİLLER, İZİN SÜRESİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapan memurun 24 Nisan-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında çıktığı 12 günlük yıllık izinde, 1 Mayıs resmi tatil gününün de izinden düşülmesi sebebiyle KDK'ya başvurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Temmuz 2024 tarihinde KDK'ya ilettiği yazıda, resmi tatillerin izin süresinden düşülemeyeceğini ifade eden bir genelge hazırladığını ifade etti. Böylece, KDK'nın girişimleri sonrasında memurun talebi kabul görerek resmi tatil süresine denk düşen günün yıllık izninden düşülmemesi sağlandı.