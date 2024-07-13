Milyonlarca emekliye 5 bin 233 lira ödenecek. Kök maaşlarda flaş değişiklik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekliye 5 bin 233 lira ödenecek. Kök maaşlarda flaş değişiklik

Ekonomi kurmaylarının toplanacağının açıklanmasının ardından gözler emeklilere verilecek zamma çevrildi. Son bilgilere göre emeklilere 5 bin liranın üzerinde bir ödeme yapılacak en düşük emekli maaşı uygulaması tamamen kaldırılacak.

Ankara kulislerinden gelen son bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında yapılacak toplantıda 'en düşük emekli maaşı' uygulamasına son verileceği konuşuluyor.

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Hükümetin kök aylıklar ile taban aylık tutarını eşitleyerek tüm emeklilere 5 bin 233 lira zam yapması masadaki en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı yönündeki haberlerin ardından Ankara kulislerine göre masada tüm emeklilere eşit oranda verilmesi yönünde bir gelişme yaşandı. Bu rakam ise 5 bin liranın altında olmayacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALDIRILIYOR

Hükümete yakınlığıyla tanınan gazeteciler, yeni en düşük emekli maaşının 12 bin lira olacağını söylerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki ekibin emekli sorununa ilişkin kökten bir çözüm üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

EMEKLİLERE 5 BİN 233 LİRA ZAM YAPILACAK

2018 yılında yapılan maaş bağlama oranlarındaki değişiklik sonucu emekli maaşlarının düşük kalması nedeni ile kök maaşları her zam dönemi hazine tarafından en düşük emekli maaşına tamamlanacak ödeniyordu.

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Kök maaş sonunu emekliler arasındaki prim farkını ortadan kaldırdığı nedeni ile adaletsiz buluyor ve eleştiriliyordu. Diğer yandan emeklilerin maaşına yapılan tamamlama da yine emeklilerin geçineceği seviyeyi bulmuyordu.

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BİR KEREYE MAHSUS ÖDEME YAPILACAK

Hali hazırda en düşük kök aylık olan6 bin 767 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşının bu kez 10 bin lira değil 12 bin liraya tamamlanması gündeme geldi.

Yapılacak 5 bin 233 TL'lik ödeme aynı zamanda emeklilerin kök maaşlarına da yansıtılarak kök maaş sorununa çözüm aranacak. Bu bir kereye has ödeme ile 'en düşük emekli maaşı' uygulamasına da son verilecek.

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