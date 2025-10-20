Vatandaşların kişisel verileriyle ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Bu kez de vatandaşların sistemdeki kayıtlı adreslerinin silindiği ortaya çıktı. Gazeteci Masum Gök’ün şans eseri öğrendiği konu Aziz Nesin hikayesine döndü. İşe giriş için başvuru evraklarını hazırlayan Masum Gök, e- Devlet üzerinden ikametgah belgesini almak istedi, ancak karşısına çıkan ekranda “Adres kaydınız bulunmamaktadır” ekranıyla karşılaştı. Ancak 12 yıldır aynı adreste oturuyordu ve faturalar da Masum Gök’ün üzerineydi.

Biraz daha detaya girince 12 yıllık oturduğu adresinin 11 Temmuz 2024 tarihinde silindiği ortaya çıktı.

Aziz Nesin’in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz hikayesi gibi Masum Gök de adresinin peşine düştü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nü aradı. Telefona çıkan kişi ile yaptığı görüşme de trajikomik bir şekilde gelişti. Masum Gök ile telefonun karşı ucundaki kişi arasındaki görüşme şöyle gerçekleşti:

Masum Gök: 12 yıldır oturduğum adres kaydım silinmiş, neden böyle oldu

Nüfus İşleri: Bunun birçok nedeni olabilir.

Masum Gök: Nedir o nedenler?

Nüfus İşleri: Farklı farklı birçok neden!