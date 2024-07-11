Milyonlarca kara para Sneijder’in banka hesabından çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Comanchero uluslararası suç örgütü soruşturması kapsamında, Yunus Emre Borhan ve Wesley Sneijder'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

4.5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konulan şüpheliler hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ve "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları yöneltildi.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Comanchero örgütünün uyuşturucu trafiğinden elde ettiği paraları Türkiye'de kurdukları şirketler üzerinden akladığı belirtildi.

Yunus Emre Borhan'a ait şirketlerin de bu aklama operasyonlarında kullanıldığı tespit edildi. Borhan'ın 2014 yılında kurduğu Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketi, kurulduğu günden beri zarar beyan etmesine rağmen sermayesini 1 milyon liraya kadar yükseltti.

Econ Gayrimenkul isimli başka bir şirket de Borhan Group Yatırım tarafından kuruldu. Bu şirketin çalışanlarından biri kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu olduğu ve şirkette sigorta kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

1 MİLYON 181 BİN DOLAR

MASAK raporuna göre, Tavukçu'nun suçtan elde ettiği paraları aklamasına Yunus Emre Borhan'ın da yardım ettiği belirlendi. Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiği tespit edildi. Bu kişilerden biri de Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'di. Sneijder'in Borhan'a gönderdiği para miktarı 1 milyon 181 bin dolar..

GİZLİ ORTAK SNEIJDER

Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğu kamuoyunda biliniyordu. Fakat Ticaret Sicil Gazetesi'nde Sneijder'in ortak olduğuna dair bir bilgi yer almıyordu. Bu durum, Sneijder'in şirketin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdı.

Borhan, kamuoyunda "Bataklık" soruşturmasıyla bilinen Çetin Gören'le de Sneijder aracılığıyla tanıştığını itiraf etti. Borhan, Gören'den 100 bin lira borç aldığını ve geri ödediğini, uyuşturucu ticaretiyle bir ilgisi olmadığını söyledi.