Milyonlarca lira ceza yazıldı. Maliye'den 17 bin 258 işletmeye baskın gibi denetim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca lira ceza yazıldı. Maliye'den 17 bin 258 işletmeye baskın gibi denetim

Gelir İdaresi Başkanlığı, 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mobilya işletmesine denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonrası firmalara yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyetler yapan işletmeleri takibe aldı. Bir ay boyunca üretimin yoğun yapıldığı 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mükellef denetlendi. Yapılan denetimler kapsamında işletmelere yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sektör bazlı saha denetimleri sürüyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı devam ettirilen denetimlerinde mobilya sektörüne odak verildi.

Bu kapsamda, bir ay boyunca mobilya imalatçıları ve imalata katkı sağlayan ilişkili sektörlerde saha denetimi gerçekleştirildi.

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Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak bilindiği İstanbul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun yapıldığı 29 şehirde faaliyette bulunan mükelleflere denetim yapıldı.

Mobilyanın ham maddeden kullanım aşamasına gelinceye kadar üretim zincirinde bulunan tüm sektörler denetim planının içine dahil edildi.

17 BİN 258 MÜKELLEF DENETLENDİ

Yapılan denetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla gerçekleştirilen tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başka vatandaşlara ait banka hesapları üstünden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, sigortasız kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira ücretinin banka kanalıyla ödenmesi gibi konular denetlendi.

Yapılan denetimler sonrası bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 işletme denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

İşletmelerde 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı öğrenildi. 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk görüldü.

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