Milyonlarca liralık kurban parasını iç etmişler. Diyanet Vakfı'nda büyük skandal

Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Giresun Şube Temsilcisi Fatih Ahmet Akkaya’nın vatandaşların kurban parası ve bağış olarak yaptığı 5,1 milyon lirayı üzerine geçirdiği iddiasıyla 2023’te başlatılan adli ve idari soruşturma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Müftü Kılıçbay, yaşananların ardından vakıf görevlisi Fatih Ahmet Akkaya’nın görevine son verilip, tutuklandığını, savcılık tarafından istenilen belgelerin de vakıf tarafından gönderildiğini açıkladı.

"BUNLARIN BAŞINA 10 TANE DE POLİS DİKSENİZ, ALLAH KORKUSU OLMAYINCA YAPACAĞINI YAPIYOR"

Kılıçbay, “Kol kırılır yen içinde kalır, diye düşünmedik. Ahlaksızla, hırsızı bekleyemezsiniz. Bunların başına 10 tane de polis dikseniz, Allah korkusu olmayınca yapacağını yapıyor. Bu insanın yaptığı zarar genel merkez kaynaklarıyla karşılandı ve kurbanların hepsi kesildi. Yurt dışı dahil ibadetler yerine getirildi. Hepsi video ile kayıt altına alındı. Öz kaynaklardan bunun gideri karşılandı” ifadelerini kullandı.

“BU İNSANIN YAPMIŞ OLDUĞU KURUMUN İTİBARINI ZEDELEDİ”

“Bu insanın yapmış olduğu kurumun itibarını zedeledi” diyen Kılıçbay, İtibar konusunda bir sıkıntı yaşadıklarını, devletin yanında olduklarını, hesaplarının açık ve şeffaf olduğunu söyledi. Kılıçbay, “Hesaplarımız açıktır, şeffaftır, gelin kontrol edin. Siz gelmezseniz de ben bunların hesabını çıktığım her kürsüde vereceğim” ifadelerini kullandı.

ZİMMET TEFTİŞ KURULU RAPORUNDA

Fatih Ahmet Akkaya’nın 5,1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği Türkiye Diyanet Vakfı’nın teftiş kurulu raporunda da yer aldı.

Yayımlanan raporda, “Fatih Ahmet Akkaya’nın usulsüz işlem yapmasına, önemli miktarda parayı zimmetine almasına zemin oluşturduğu, fırsat verdiği sonucunda da Vakfımızın önemli miktarda zararının oluştuğu anlaşılmıştır. Şubenin gelirinin 2021 yılında 2,1 milyon TL, 2022 yılında 3.3 milyon TL inceleme tarihi (19.07.2023) 2023 yılında 1,7 milyon TL olduğu, buna mukabil Fatih Ahmet Akkaya’nın büyük bir kısmı hesaplara dahil edilmeden zimmetine aldığı paranın 5,1 milyon TL olduğu dikkate alındığında bu konudaki idari zafiyetin büyüklüğü de ortaya çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.