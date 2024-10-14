Milyonlarca memuru sevindiren haber

Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesiyle kamu kuumlarının servislerinin kaldırılmasına yönelik karardan geri adım...

Servis için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından kamu kurumlarına yazı gönderdi. O yazıda 17 Mayıs 2024’te yayımlanan genelgede toplu taşıma olan yerlerde servis hizmetlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Yazıda, kamu kurumlarından gelen taleplerde servis ihtiyacının devam ettiği kaydedilirken, özellikle bakanlık merkez teşkilatlarının yer aldığı yerlerde bireysel araç kullanımının arttığı ifade edildi.Trafiğin yoğunlaştığına dikkat çekilen yazıda bunun aynı zamanda kamu personelinin mağduriyetine de yol açtığı belirtildi.

Yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve personel mağduriyetinin giderilmesi amacıyla personel servis hizmeti sunması Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kamu kuruluşlarına genelgedeki kriterlere uyulması şartıyla izin verildiği bildirildi.