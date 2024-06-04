Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bu araçların hiçbiri trafiğe çıkamayacak

Milyonlarca araç sahibini etkileyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi ve tüm detaylar ortaya çıktı...

Kişisel bilgileri içeren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler sonucunda, araç plakalarında bazı zorunlu yeniliklerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yönetmeliğin 35. maddesinin 3. fıkrasında yapılan yeni düzenlemeyle, araç plakalarına çeşitli özellikler eklenmiştir.

Bu yeni düzenleme, milyonlarca araç sahibi için olumsuz bir gelişme olarak kabul ediliyor; çünkü tüm araç plakalarının değiştirilmesi gerekecek.

BU PLAKALAR TEK TEK SÖKÜLECEK

Gelecek tescil plakalarında, 12 haneli seri numarasının yanı sıra 15x15 milimetre boyutlarında bir karekod bulunması gerekecek.

Bu değişiklikle birlikte, plaka değişimlerinde eski plakaların yerine, içinde 12 haneli seri numarası ve karekod bulunan yeni plakalar takılacak.

ARAÇ SAHİPLERİ BU DETAYA DİKKAT

Muğla Kamyoncu, Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, plaka sistemindeki yeni düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.

Özer, araç alım satım işlemlerinde, TÜVTÜRK muayenelerinde ve plaka kayıplarında ağır kusur olarak değerlendirilen plakaların değiştirildiğini belirtti. Plaka değişiminin zorunlu olmadığını vurgulayan Özer, "Eğer plakalar TÜVTÜRK muayenesinden geçmezse ya da araç alım satım işlemlerinde sorun çıkarsa, Noterler Birliği'nden alınan belge ile plakanın referans numarasının eşleşmesi gerekiyor" dedi.

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Yeni düzenlemenin amacının korsan ve sahte plakaların önlenmesi olduğunu ifade eden Özer, "Plaka basımı sırasında, plakayı teslim alan kişinin kimlik numarasını sisteme giriyoruz ve bir teslim belgesi düzenliyoruz. Bu belgenin bir nüshasını da dosyamızda saklıyoruz" şeklinde konuştu.

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PLAKALARDA KAREKOD DÖNEMİ

Trafik suçlarını ve sahteciliği önleme amacıyla daha güvenli bir plaka sistemi için karekod uygulaması hayata geçirildi.

15x15 milimetre boyutundaki karekod, plakalara il kodu ile harf grubu arasında yerleştirilecek.

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Bu karekod, plakanın üretim tarihi, üretim yeri ve seri numarası gibi bilgileri içerecek. Ayrıca, bu bilgiler elektronik ortamda da saklanabilecek.

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Karekod uygulamasının avantajları şu şekilde sıralanabilir:

1. Trafik güvenliğine katkı: Sahte plaka kullanımını engelleyerek genel güvenliği artırır.

2. Sahte plaka kullanımını azaltır: Karekod, plaka bilgilerini elektronik ortamda kaydeder ve sahte plakaları tespit etmeyi kolaylaştırır.

3. Araç takibi ve kontrolü: Karekod, plaka bilgilerini güncel tutar ve araçların takibi ile kontrolünü kolaylaştırır.

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