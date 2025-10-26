Ticaret Bakanlığı'na bağlı ilgili genel müdürlükler, bazı e-ticaret platformlarında satışa sunulan çeşitli ürün gruplarına yönelik detaylı denetimler ve laboratuvar analizleri gerçekleştirdi. Bu analizler, özellikle üç ana ürün grubunda büyük oranda uygunsuzluklar bulunduğunu ortaya koydu.

OYUNCAKLARDA BOĞULMA VE KESKİN KENAR RİSKİ

Yasak kapsamına alınan ürünler, fiziksel ve kimyasal açıdan risk taşıyan ve teknik düzenlemelere uymayan mallardan oluşuyor. Yapılan incelemelerde, oyuncaklarda küçük parça içerdiği için boğulma riski oluşturan, keskin kenarlı veya fiziksel dayanımı yetersiz ürünlere rastlandı. Elektrikli oyuncaklarda ise pil yuvası kapaklarının güvenli tasarlanmadığı ve vida eksikliği gibi kritik güvenlik açıkları belirlendi.

KURŞUN VE KADMİYUM LİMİTLERİ AŞILDI

Ayakkabı ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar da endişe yarattı. Özellikle bazı kadın sandaletlerinde kurşun oranı, yasal sınırın tam 50 katı seviyesinde ölçüldü. Çanta, cüzdan ve benzeri saraciye ürünlerinde ise yüzde 75 oranında uygunsuzluk tespit edildi. Bu ürünlerin kimyasal analizlerinde, kurşun ve kadmiyum miktarlarının belirlenen limitleri aştığı saptandı.

Bu riskli tespitler sonucunda, tüketici sağlığını korumak ve kurallara uyan firmalara karşı oluşan haksız rekabet koşullarını ortadan kaldırmak amacıyla bu ürünlere yönelik önleyici tedbirler hayata geçirildi.

TÜKETİCİLERE ÜÇ HAK TANINDI

Yeni genelgeyle kısıtlanan bu ürünleri sipariş eden tüketiciler, üç farklı hakkı kullanabilecek. Genelgenin yayımlandığı 20 Ekim'den önce yüklemesi yapılan veya Türkiye gümrük bölgesine giren ürünler, basitleştirilmiş beyanname kapsamında serbest dolaşıma girebilecek. Ancak bu tarihten sonra yüklenen veya gümrük bölgesine giren eşyalar için alıcılar şu hakları kullanabilir:

Normal Usulde Beyan: Alıcının talebiyle ürün, normal usulde (detaylı) beyan edilerek serbest dolaşıma girebilecek.

Gümrüğe İade: Alıcı, alışveriş platformu ve satıcıyla iletişime geçerek iade sürecini başlatabilecek veya gümrük idaresine mahrecine iade talebinde bulunabilecek.

Terk Etme: Tüketici, eşyayı gümrüğe terk edebilecek.



Eşya, Gümrük Kanunu'nda belirtilen süre içinde serbest dolaşıma girmezse gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve tasfiye süreci başlayacak. Önemli bir not olarak, kısıtlanan ürünleri önceden sipariş eden tüketicilere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak.

E-TİCARET PLATFORMLARINA SORUMLULUK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Düzenleme kapsamında, e-ticaret platformları "aracı hizmet sağlayıcı" olarak kabul ediliyor. Bu platformların, satışa sunulan ürünlerin güvenliğine ilişkin bilgileri sistemlerinde bulundurmaları, satış ilanlarında gerekli bilgileri sunabilecekleri ara yüzleri sağlamaları ve uygunsuz içerikleri yetkili kuruluşlarla işbirliği içinde 24 saat içinde ilandan kaldırmaları gerekiyor.

Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.