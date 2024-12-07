Milyonları ilgilendiren erteleme! UTTS’ye kayıt süresi uzatıldı

31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar ise donanım fiyatlarında yıl sonunda yapılacak artıştan etkilenmeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt sektöründe rekabetin eşitliği ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla oluşturulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki uygulama esaslarında önemli değişiklikler yaptı. 2024 yılı sonuna kadar taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri için sisteme kayıt ve gerekli donanım taktırma zorunluluğu getirilmişti. Ancak 7 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile kayıt için son tarih 31 Ocak 2025 olarak yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, 31 Ocak 2025'e kadar UTTS sistemine kaydolarak, taşıtlarına ve istasyonlarına gerekli donanımları taktırmak zorunda olacaklar. Ayrıca, donanım fiyatları yıl sonunda açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı üzerinden güncellenecek. 31 Aralık 2024 tarihine kadar uttS.gov.tr üzerinden kayıt yaptıranlar, 2024 yılı için geçerli olan fiyatlardan faydalanabilecek.

Bu değişiklik, akaryakıt sektörü için büyük bir öneme sahip olup, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sektörde şeffaflık sağlanması açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Taşıt sahipleri ve istasyon işletmecileri, yeni düzenlemeler ve fiyat avantajlarından yararlanmak için belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında yapılan son düzenlemeler, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecilerini ilgilendiriyor. Yeni uygulama esaslarıyla birlikte, kayıt tarihleri ve donanım fiyatlarına ilişkin önemli değişiklikler yapılırken, cezai yaptırımlar ve vergi indirimleri de netleştirildi. İşte, yeni düzenlemenin getirdiği esaslar:

KAYIT TARİHLERİ VE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA

31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptıranlar :

Taşıt Tanıma Birimi ( TTB ) siparişi verenler, 2024 fiyatları üzerinden ödeme yapacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025 'e kadar tamamlanabilecek. Bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri , vergi indiriminde kullanılmaya devam edilecek.

1 - 31 Ocak 2025 arasında kayıt yaptıranlar:

2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri yine 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek. Ancak, bu tarihe kadar yapılmayan akaryakıt giderleri üzerinden vergi indiriminden faydalanma imkanı devam edecek.

MONTAJ SÜRELERİ VE FİYATLARI

31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptıranlar :

2024 hizmet bedeli geçerli olacak ve montaj işlemleri 30 Nisan 2025 ’e kadar tamamlanabilecek. Bu süre zarfında montaj işlemleri yapılmadığında, cezai yaptırım uygulanmayacak.

1 - 31 Ocak 2025 arasında kayıt yaptıranlar:

2025 yılı hizmet bedeli ödenecek ve montaj işlemleri yine 30 Nisan 2025’e kadar yapılabilecek. Montaj işlemleri tamamlanmadığında ise cezai yaptırım uygulanmayacak.

31 OCAK SONRASI 2025 SONRASI İÇİN YAPTIRIMLAR

31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayanlar , yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek .

, . Donanım kurulumlarını tamamlamayan taşıt sahipleri ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

YENİ DÜZENLEME NELER SAĞLIYOR

1 Temmuz 2025 'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB ’li olarak piyasaya sürülecek.

'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından ’li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar, TTB ile değiştirilecek. Bu sayede, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlükler önlenecek.

ile değiştirilecek. Bu sayede, standartlaşma sağlanacak ve önlenecek. TTB sayesinde, farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Araç sahipleri, şirket değişikliği durumunda yeni cihaz almak zorunda kalmayacak.

TTB SİPARİŞLERİNDE ARTIŞ

TTB siparişleri , bir milyonu aşmış durumda. Bu sistem sayesinde, yılda en az 15 milyar TL’lik kayıt dışı ekonomi nın önüne geçilmesi bekleniyor.

, aşmış durumda. Bu sistem sayesinde, yılda nın önüne geçilmesi bekleniyor. Ülke genelinde, bin 500 TTB montaj istasyonu ve dört bin teknisyen taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında ise 450 teknik servis ve iki bin personel görev alıyor.

ve taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında ise ve görev alıyor. UTTS’ye kayıtlı istasyon sayısı, geçtiğimiz haftalarda dört bine ulaşırken, TTB siparişleri ise 1,1 milyonu geçti. Yeni düzenleme ile yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin iki milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise sekiz bini geçmesi bekleniyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi sayesinde akaryakıt sektöründeki kayıt dışı faaliyetlerin daha etkin şekilde denetlenmesi hedefleniyor. Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, yeni düzenlemelere uyum sağlamak için 31 Ocak 2025 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmalı ve montaj işlemlerini tamamlamalıdır.