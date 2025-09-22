Milyonların ağrı kesicisi kalbe yük getiriyor! Kalp ve felç riskini artırıyor

Milyonlarca kişinin baş ağrısından kas ağrılarına kadar birçok şikayet için kullandığı parasetamol, bilim dünyasında şok etkisi yaratan bir araştırmanın konusu oldu.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu ağrı kesicinin sık ve uzun süreli kullanımının, özellikle kalp hastalığı ve felç gibi ölümcül riskleri artırabileceğini ortaya koydu.

İngiliz Kalp Vakfı'nın (British Heart Foundation) desteklediği bu bulgular, tıp dünyasında geniş yankı uyandırdı ve ilaçla ilgili yeni bir tartışma başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (National Institutes of Health) görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Robert O'Connor, "Bu bulgular, parasetamolün düşünüldüğü kadar masum olmayabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.

Araştırmaların, özellikle yüksek tansiyonu olan hastalarda parasetamolün kan basıncını artırabileceğini ve bu durumun kalp krizine veya felce zemin hazırlayabileceğini belirtti.

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Emily Carter ise, "Hastaların bu ilacı kullanırken daha bilinçli olmaları ve doz aşımından kesinlikle kaçınmaları gerektiğini" vurguladı.

Carter, araştırmanın, ilacın kısa süreli ve düşük dozda kullanımının risk taşımadığını ancak kronik ağrılar için düzenli kullanımın ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösterdiğini ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) de konuyu yakından takip ettiği ve yakında bir açıklama yapabileceği öğrenildi. Bu bulgular ışığında, sağlık otoriteleri özellikle kronik rahatsızlıkları olan ve sürekli ağrı kesici kullanan bireyleri uyardı.

Uzmanlar, hastaların bu ilaçları hekim kontrolünde kullanmaları ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgi almaları gerektiğini tavsiye etti.