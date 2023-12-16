Milyonların merak ettiği ehliyet yenileme son tarihi açıklandı

2023 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin yenilenmesi ile ilgili konu milyonlarca kişinin radarına girdi. Ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerinin bu yıl içinde sona ereceği yönündeki iddialar sonrasında, 'Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, randevu nasıl alınır?' soruları yanıt buldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile eski tip nüfus cüzdanları ve sürücü belgelerinin yenileme süreci ile ilgili detaylar netleşti.

EHLİYET YENİLEME VE DEĞİŞTİRME SON TARİHİ BELLİ OLDU

Sürücü belgeleri değişim tarihi için 31 Aralık 2022 tarihi verilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

YENİLEME ÜCRETLERİNDE BÜYÜK ZAM

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret 15 TL. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret 769 TL. Ancak 1 Ocak 2024'ten itibaren bu tutar açıklanan yüzde 58,46'lık Yeniden Değerleme Oranı'nda artacak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

Eski ehliyet belgesi

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

1 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi