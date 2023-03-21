Hadise servet ödediği evine taşınamıyor. Milyonluk masraf çıktı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı biten evliliğinden sonra yeni ev için kesenin ağzını açan Hadise beklenmedik masraflarla şoke oldu.

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra kendisine Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alan ünlü popçu, tadilat için de 3 milyon TL'lik bütçe ayırmıştı.

Ancak aradan geçen zamana rağmen, Hadise bir türlü evine yerleşemedi. Henüz İstinye'de oturmaya devam eden şarkıcının, evin yenilenmesi için ayırdığı bütçe, artan maliyet ve eklenen detaylarla iyice arttı.

Hadise artan fiyatlar yüzünden evine bir türlü yerleşemedi.

Dekorasyon konusunda birkaç detay daha ilave olarak isteyen Hadise'nin tadilata ödemesi gereken rakamın ise 3'ten 5 milyon TL'ye çıktığı iddia edildi.

