Milyonluk soygunun kilit ismi yakalandı. Ucu Reza Zarrab'a çıkmıştı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda çalışan bir güvenlik görevlisi, 8 Haziran Cumartesi günü maskeli olarak gelen 4 arkadaşıyla birlikte 150 milyon lirayı çalarak kayıplara karışmıştı.

Benim olayla alakam yoktur beni kurban ettiler," diyen firari kilit isim "Ben güvenlik olarak çalışıyorum olaydan haberim yoktu aslında kaçmayacaktım" ifadelerini kullandı.

Memduh Paşa Yalısı'nın Reza Zarrab'ın eniştesinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği NAB Holding tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ.

Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, geçtiğimiz hafta firari şüpheli Ahmet Y. Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözaltına alındı, arkadaşı Serdar C. ise Kâğıthane'de yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ifadelerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

"BENİ KURBAN ETTİLER"

"Benim olayla alakam yoktur beni kurban ettiler, ben güvenlik olarak çalışıyorum olaydan haberim yoktu aslında kaçmayacaktım" diyerek Ahmet Y. ifadesinde, şunları söyledi:

"Nöbeti aldığım sırada arkadaşım akşam klimacıların geleceğini söyledi. Gece 01:55 gibi geldiler, aracın arkasında bulunan 3 kişi maskeliydi, ben kapıyı açmak zorundaydım, çünkü buraya klimacı ve elektrikçi özel olarak gelir. Yarım saat sonra ben de merak ederek içeri girdim, bana patronunu arama gizli arama yapılacak dediler, sonrasında içeriye girdiğimde kasaların paramparça olduğunu gördüm."

Olayı yapan kişilerle bir irtibatının olmadığını söyleyen güvenlik Ahmet Y. şahısların kendisini arabalarına konuşmak için bindirip zorla Bağcılar'a kadar götürdüğünü belirtti. Ahmet Y; "Ayrıca Serdar benim çocukluk arkadaşımdır, olayın olduğundan Serdar'ın hiç haberi yok, onu ben sabaha karşı aradım ve bulunduğum yerden almasını istedim" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan diğer firari şüpheli Serdar C. ise ifadesinde; Ahmet'in kendisini arayarak 'Bir durum ver' deyip yanına çağırdığını belirterek şunları söyledi:

"Ahmet'in yanına Çapa'ya gittim, yanına gittiğimde 2 kişi daha vardı, bu kişileri tanımıyorum. Ahmet bana çalıştığı yerin soyulduğundan bahsetti ve bana 2 çanta gösterdi, çantanın içerisinde güvenlik kıyafeti vardı, diğerinde de bir miktar para olduğunu söyledi.

Uygulamadan araba çağırdık, bir süre sonra arabadan indik. Ahmet taksiye binip gitti, ben de Gürpınar tarafına gittim. Orda 15-20 gün kaldıktan sonra başka bir eve geçtim. 20 gün kadar da orda kaldıktan sonra yakalandım. Benim olayla uzaktan yakından ilişkim yoktur, Ahmet dışında kimseyi tanımam, olayın böyle bir olay olduğunu bilseydim telefonunu bile açmazdım."