Milyonluk yolsuzluk soruşturması önce Soylu’ya sonra Ali Yerlikaya’ya takıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonluk yolsuzluk soruşturması önce Soylu’ya sonra Ali Yerlikaya’ya takıldı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı isimler için bir vatandaşın yaptığı yolsuzluk suç duyurusu önce Süleyman Soylu sonra da Ali Yerlikaya’ya takıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve üst düzey yöneticileri hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili gelişmeler tepkileri de beraberinde getirdi.

Recep Özcan isimli bir vatandaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu belediyenin eski genel sekreter yardımcıları Davut Çakır, İbrahim Kul, Cengiz Çolak ile Ulaşım Daire Başkanı Orman Gökhan Bali hakkında, toplu taşıma elektronik bilet sistemi üzerinden belediyenin yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratıldığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ancak dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikâyetin “işleme konulmamasına” karar verdi. Altında Süleyman Soylu’nun imzasının yer aldığı karar Danıştay’a taşındı.

Danıştay Birinci Dairesi ise 30 Eylül 2021 tarihinde oy birliğiyle, “İçişleri Bakanlığı’nın işleme koymama kararının kaldırılmasın” karar verdi. Yani Danıştay, Soylu’nun kararını hukuksuz buldu.

Ancak, 2023 yılında göreve gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aynı konuda soruşturma izni vermemeye karar verdi.

Bu karar, Yerlikaya'nın atanmasından sadece üç gün sonra alındı.

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