Mimar Ece Gürel hakkında bomba iddia!

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kayıp kaldıktan sonra yarı baygın halde bulunmuştu. Ormanda geçirdiği süre boyunca hipotermiye maruz kalan Gürel, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.

Ece Gürel’in başına ne geldiğini kamuoyu tarafından merak edilirken, olayı mercek altına alan Müge Anlı, genç kadının ailesini programına davet etti.

Gürel’in ailesi, ortaya atılan “cadılık eğitimi” iddialarına cevap verirken, stüdyoya katılan bir tanık da şok edici açıklamalarda bulundu.

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AİLEDEN CADILIK İDDİALARINA YALANLAMA

Ece Gürel’in ailesi, yayında “cadılık eğitimi” iddialarını kesin bir dille reddetti.

Aile, “Eğitimin adı böyle olabilir, ama kızımızın cadılıkla ya da benzeri ritüellerle hiçbir ilgisi yoktu” dedi.

Ayrıca, genç kadının ormanda başına bir şey geldiğinden şüphelendiklerini ifade eden Baba Gürel, kızının eşyalarının yanında önce bulunmadığını, ancak daha sonra orada görüldüğünü belirterek, “Birisi Ece’yi oraya taşımış olabilir” iddiasında bulundu.

'ÇAKAL SESİ DEĞİL KADIN SESİ'

Programa katılan Harun isimli vatandaş, Ece Gürel’in kaybolduğu dönemde oğluyla birlikte Belgrad Ormanı’nda olduğunu anlattı.

Gürel’in kaybolduğu Pazar gününü takip eden Pazartesi akşamına dair çarpıcı bir detay paylaştı.

Harun isimli vatandaş, güvenlik görevlilerinin ormanın içinden bir kadın çığlığı duyduğunu aktardığını söyledi.

Güvenliklerin bu sesi duyduktan sonra 10 kişilik bir ekiple ormanı aradığını, ancak bir şey bulamayınca sesin çakal sesi olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Harun isimli vatandaşın aktardığına göre, çığlığı duyan bir güvenlik görevlisi, “Burada daha önce hiç çakal sesi duymamıştım, bu bir kadın sesiydi” demiş. Ancak Harun isimli vatandaş, bu şüphenin yeterince ciddiye alınmadığını ve üzerine gidilmediğini vurguladı.