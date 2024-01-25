Mine Kırıkkanat'ın Elif Şafak için 'intihal' iddiasıyla açtığı davada İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Elif Şafak’ın "Bit Palas" romanı, Mine Kırıkkanat’ın “Sinek Sarayı” adlı romanından intihal edildiği kararı verildi. Peki, Mine Kırıkkanat kimdir? Mine Kırıkkanat kaç yaşında nereli?

MİNE KIRIKKANAT KİMDİR?

Mine Kırıkkanat, Türk yazar, şair ve psikanalisttir. 5 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve 3 Ocak 2021'de İstanbul'da vefat etmiştir. Gerçek adı Fahriye Mine Öset olarak bilinir. Edebiyat alanındaki çalışmalarının yanı sıra psikanalist olarak da tanınmıştır.

Mine Kırıkkanat, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Şiir, hikaye ve roman türlerinde eserler vermiştir. 1961'de yayımlanan ilk şiir kitabı "Kırıkkanat" ile edebiyat dünyasına adım atmıştır. Eserlerinde genellikle insan psikolojisi, duygusal karmaşıklıklar ve aşk temalarını işlemiştir.

Mine Kırıkkanat aynı zamanda psikoloji eğitimi almış bir psikanalisttir. Psikanaliz alanında yaptığı çalışmalarla da tanınmıştır. Psikoloji ve edebiyat alanındaki deneyimlerini birleştirerek eserlerinde derinlikli karakter analizleri sunmuştur.

Bazı önemli eserleri şunlardır:

"Kırıkkanat" (1961)

"Bir İstanbul Hikayesi" (1963)

"Oyunlar, Şiirler, Güfteler" (1969)

"Üzgün Kediler Gazeli" (1978)

"Aşkımıza Elegi" (1981)

Mine Kırıkkanat, Türk edebiyatının etkileyici ve özgün isimlerinden biri olarak anılmaktadır.