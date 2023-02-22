Mine Tugay kız kardeşimdi dediği arkadaşı için paylaştı. Eylem Şafak Aydın depremde hayatını kaybetmişti

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın Kızı Elif Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren depremde enkaz altından kalmışlardı. Sanatçının eski eşi enkazdan kurtarılmış ama kızından kötü haber gelmişti. Eylem Aydın Şafak'ın, cansız bedeni depremin 6. gününde enkaz altından çıkarıldı.

Oyuncu Mine Tugay, hem meslektaşı hem de arkadaşı olan Eylem Aydın Şafak'a sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla veda etti.

Tugay bu paylaşımına, "Şiirlerin, mektupların, hüzünlerin, umutların, isyanların, gülüşlerin hepsi içimde, bana emanet kız kardeşim... Gözyaşım ol istemezdim. Kızma. Şehirler ağlıyor ben nasıl ağlamayayım..." notunu düştü.