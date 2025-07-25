Mine Tugay ve Bahar Şahin arasında gerilim artıyor! Takipçilerine seslendi

"Zalim İstanbul" dizisinde 'Ceren Yılmaz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Bahar Şahin, katıldığı bir YouTube programında dizinin seti ile ilgili ortalığı karıştıracak iddialar ortaya atmıştı.

Set ortamında meslektaşı tarafından uğradığı moobingi anlatan Şahin, kadın meslektaşının kendisine sürekli hakaret ettiğini ve set ortamında psikolojik baskı kurduğunu ifade etmişti.



‘’BİRAZ SAYGISIZCA VE HEDEF GÖSTERME AMAÇLI BULDUM’’

Olayla ilgili sessizliğini bozan Mine Tugay, "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle suçlanmayı biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle, bu açıklamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz; kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

Mine Tugay’a ilk destek yine aynı yapımda rol alan Sera Kutlubey’den gelmişti. Kutlubey, paylaşımında, "Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun" demişti.



"NE DİYECEĞİMİ BİLEMEDİM"

Gerilimin dozunu arttıran bu hamlenin ardından Bahar Şahin de “Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası" ifadelerini kullandı.



INSTAGRAM HESABI ÇALINDI

Karşılıklı atışmaların ardından Bahar Şahin bir kez daha takipçilerine seslenerek Instagram hesabının çalındığını söyledi.

Şahin, "Herkese merhaba bu sabah saat 7'ye kadar Instagram hesabımı açmak için uğraştık çünkü Instagram hesabım çalındı." diyerek alkışladı. Açıklamasının devamında ünlü oyuncu, "Hesabımla da uğraşmayın çalmaya çalışmayın içinde de hiçbir şey yok zaten" dedi.

