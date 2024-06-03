Mine Tugay’dan olay yanıt bikinili paylaşıma takipçisi yorum yapınca geldi

Düzenleme: Damla Baylan
Mine Tugay’dan olay yanıt bikinili paylaşıma takipçisi yorum yapınca geldi

Bikinili paylaşıma takipçisi, "Sürekli bikinili seni görmek istemiyorum" diyince Mine Tugay, "Arada mayo da giyiyorum" yanıtını verdi.

Türkiye'nin tanınmış ve başarılı oyuncularından Mine Tugay, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarla bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

En son 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterini canlandıran Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Tugay, havaların ısınmasıyla birlikte bikinili ve mayolu fotoğraflar paylaşmaya başladı.

YAZ SEZONUNU AÇIKLADI

Tugay, yaz sezonunun başladığını sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla ilan etti. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, şezlongta çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"YAZ GELDİ SANKİ"

Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara "Yaz geldi sanki, Snoopy'nin tıraş vakti de geldi" notunu düştü.

Mine Tugay'a gelen beğenilerin yanı sıra eleştiriler de oldu.

Bir takipçisinin "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" yorumuna karşı Tugay, "Arada mayo da giyiyorum" diyerek esprili bir yanıt verdi.

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