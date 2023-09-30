Mine Tugay'dan takipçilerine 'O zaman dans' videosu sürprizi

Kalp Hırsızı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Merve Kült, Çilek Kokusu, Yalı Çapkını gibi birçok başarılı projede karşımıza çıkan Mine Tugay başarılı oyunculuğu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 45 yaşına giren Mine Tugay sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Instagram hesabından bol bol paylaşımlar yapan Mine Tugay takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Başarılı oyunculuk performansının yanında sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay son olarak "O zaman dans. Biraz eğlenelim dedim. Eğlendik mi?" notuyla videosunu yayınladı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Oyuncu Mine Tugay'ın dans videosunda sergilediği figürler, takipçilerini adeta ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar; 'Ne kadar mükemmelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Harika görünüyorsun' gibi övgü dolu yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar da 'Güzel ama oynamayı bilmiyor', 'Böyle bir dans yok' gibi yorumlar yaptılar.