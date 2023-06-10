Mine Tugay'dan zor hareketler sergilediği spor videosu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Mine Tugay, spor yaparken çektiği anları sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

Mine Tugay'dan zor hareketler sergilediği spor videosu

Son olarak Yalı Çapkını adlı dizide Defne rolünde izlediğimiz Mine Tugay, gündelik hayatındaki yoğun temposuna ayak uydurabilmek adına sporunu aksatmıyor.

44 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni kazanırken fiziğini korumayı nasıl başardığına dair bol miktarda soru alıyor.

Çekici fiziğini korumak adına evinde de spor yapan ve Yogayla ilgilenen Mine Tugay, sosyal medya hesabından evinde yaptığı çalışma sırasında çekilmiş bir videosunu paylaştı.

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Tugay spor yaparken görüldüğü videoya çalışmalarında ilerlediğini de gösteren, "Bazı hareketlerde sınırlarımı keşfediyorum. Artık direnç göstermiyorum" notunu düştü.

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