Mine Tugay'ın bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla daima dikkat çeken Tugay, bu pozuyla da takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Mayıs ayının ilk haftasında Avusturya'da bir sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına katılan Tugay, formunu korumak için oldukça titiz davranıyor.

Avusturya'dan döndükten sonra da Avrupa seyahatine çıkan ünlü oyuncu, Fransa ve İspanya'nın turkuaz sularında keyifli zaman geçirdi.

Tatil dönüşü İstanbul'a dönen Tugay, evinin bahçesinde siyah bikinisiyle poz vererek fit halini gözler önüne serdi.

"Bazı kilolar alındı ama verilecek" notuyla paylaştığı bu poz, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" yorumuna da esprili bir şekilde yanıt veren Tugay, "Arada mayo da giyiyorum" diyerek takipçilerini gülümsetmeyi başarmıştı.

Mine Tugay'ın bu son paylaşımı da, güzelliği ve fit görüntüsüyle hayranlarından tam not aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da daima konuşulan Tugay, takipçileriyle iletişim kurmayı da ihmal etmiyor.

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