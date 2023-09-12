Mine Tugay'ın yaz bitiyor kombini dikkat çekti

Eylül ayının ortalarına gelmemize rağmen hava sıcaklıkları yüksek derecelerde seyrediyor. Sıcağı fırsat bilen ünlü isimlerden yaz mevsimine dair paylaşımlarda gelmeye devam ediyor.

Özellikle tatil beldelerinden yaptıkları bikinili paylaşımlarla deniz sezonunu henüz kapatmadıklarını gösteren ünlü isimler arasına Mine Tugay da dahil oldu.

Yalnız Mine Tugay meslektaşlarından farklı olarak paylaşımında kış mevsimine göz kırpmayı da ihmal etmedi.

Bikinisinin üzerine sweat shirt giyen Tugay, siyah bikini altıyla birlikte objektiflere gülümsedi ve birbirinden güzel fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay paylaşımında üzerindeki kombine atıfta bulundu ve "Yaz bitiyor gibi gibi" yazdı.