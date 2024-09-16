Minibüs 3 işçiye mezar oldu

Kaynak: İHA
Minibüs 3 işçiye mezar oldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Atakaş Kömürcülüğe ait işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 işçi ölürken 7 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Ceyhan-Yumurtalık yolunda meydana geldi. Atakaş Kömürcülüğe ait işçi servisini kullanan Mehmet Ulusoy, Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri servis aracında sıkışan vatandaşları kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, servis sürücüsü Mehmet Ulusoy, serviste bulunan Erol Durmuş ve Mustafa Okur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 işçide hastanelere kaldırıldı.

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