Minibüs yürekleri ağza getirdi: Kadını esnaf kurtardı

Kaza, Beyoğlu Bülent Demir Caddesi'nde saat 11.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EOC 496 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsü Bayram A. geri geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kadına çarptığını fark etmeyen sürücüyü esnaf uyararak durdurdu. Yere düşerek yaralanan Sevim Ateş, esnafın yardımıyla aracın altından kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan minibüs sürücünün yayayı fark etmeyip çarptığı anlar görülüyor. Yere düşen kadının yardımına ise esnaf yetişiyor.

'BİZ YARDIM EDİP ÇIKARDIK'

Kadının yardımına koşan esnaf Emir Küçüksindir, "Ben burada arkadaşlarla muhabbet ediyordum. Aracın geri geri geldiğini gördüm. Seslendim, durdurmaya çalıştım ama camları kapalıydı duymadı. Bir arkadaş camdan müdahale ederek uyardı ama teyze aracın altında kalmış bulundu. Zamanında durdu. Biz yardım edip çıkardık. Ambulansa bindirdik. Umarım sağlık durumu iyidir" dedi.