Minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Edirne’de meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü ile bir traktör çarpıştı, sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi’nde gerçekleşti. 22 NL 359 plakalı minibüsün sürücüsü Mustafa İ. ile, tali yoldan ana yola çıkan 78 yaşındaki Yusuf Şahin idaresindeki 22 LF 699 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün sürücüsü Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki dört yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Uzunköprü Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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