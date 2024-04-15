Minibüsten 10 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: DHA
Minibüsten 10 kaçak göçmen çıktı
Osmaniye’de jandarma ekipleri, durdurdukları bir minibüste, Suriye vatandaşı 10 kaçak göçmeni ve 1 organizatörü yakaladı.

‘Göçmen kaçakçılığı’ ve ‘İnsan ticareti ile mücadele’ çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Nisan’da alınan bir bilgi üzerine harekete geçti. Hasanbeyli ilçesindeki Kalecik bölgesindeki yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, Suriye vatandaşı 1 organizatör ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 10 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör, ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçu nedeniyle işlem yapıldı. Kaçak göçmenler hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra sınır dışı edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca el konuldu. Osmaniye Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini belirtti.

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