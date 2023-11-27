Minibüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kaza, Çorum il merkezi Eşref Hoca Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.E.S. (18) idaresindeki 19 HS 344 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Z.A.Y.'ye (16) çarptı.

Kazada genç kız ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Z.A.Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.