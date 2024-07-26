Minik Alperen'in okul servisinde unutularak ölümüne ilişkin yeni davada yeni gelişme

Kaynak: AA
Minik Alperen'in okul servisinde unutularak ölümüne ilişkin yeni davada yeni gelişme

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir'in Çiğli ilçesinde 2017 yılında okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin 4 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e verilen 7 yıl 6 ay, servis şoförü Taner İşgören'e verilen 6 yıl 8 ay, servis görevlisi Dilara Kamberler'e verilen 5 yıl ve öğretmen Arzu Gülmez'e verilen 2 yıl 6 ay hapis cezaları onandı. Ancak, anaokulu müdürü Bekir Gül'e verilen 3 yıl 20 gün hapis cezası, eksik olduğu gerekçesiyle bozuldu.

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Daire, sanıkların ihmaller zincirine dikkat çekerek, küçük bir çocuğun ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ve bu tür olayların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

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Baba Serkan Sakin, karardan memnun olmadıklarını ve adalet arayışlarına devam edeceklerini ifade etti. Ailenin avukatı Şenol Diş, verilen cezaların tatmin edici olmadığını ve sanıkların daha yüksek ceza alması gerektiğini savundu.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti.

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Olaya ilişkin hukuki süreç sonunda servis şoförü, anaokulu sahibi, servis hostesi, öğretmenler ve okul müdürünün yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürüne de çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmişti.

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İzmir 5. İdare Mahkemesi, ailenin maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, çocuğun 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu olarak göstermişti.

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