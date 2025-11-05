Çocuklarda sırtın alt kısmında veya bel bölgesinde görülen renk değişiklikleri, çukurluklar ya da alışılmadık yoğunlukta tüylenme (kıl tutamı) gibi belirtilerin, omurilik gelişimindeki gizli kusurlara işaret edebileceği bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Çocukluk çağında bel bölgesinde rastlanan bazı cilt anormallikleri, uluslararası bilim camiasında kritik bir nörolojik durumun erken belirtisi olarak değerlendirildi.

Avustralya'dan uzman bir isim, bu lekelerin veya aşırı tüylenmenin, omurilik ve sinir sistemi gelişimindeki bir tür kapanma kusuru olan Spina Bifida Okulta'nın (gizli omurilik açıklığı) işareti olabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

BİLİMSEL VERİLER 'GİZLİ' TEHLİKEYE IŞIK TUTTU

Çocuk cerrahisi ve travma alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden Profesör Andrew Holland, sırtın alt kısmındaki bu tür cilt değişimlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Profesör Holland, özellikle kuyruk sokumu üzerinde veya bel bölgesinde görülen pigmentli lekelerin, çukurlukların, cilt altı kitlelerin veya yoğun kıl kümelerinin (faun kuyruğu) altta yatan bir omurilik anomalisine işaret edebileceğini ifade etti.

Tıbbi literatürde ve bilimsel çalışmalarda, bu tür cilt bulgularının omurilik zarının veya sinir dokusunun omurilik kanalına doğru çekildiği durumlar olan bağlı omurilik sendromu ile ilişkili olduğu belirlendi. Uzmanlar, bu durumun tedavi edilmediği takdirde çocukta ilerleyici bacak güçsüzlüğü, yürüme bozuklukları, idrar ve bağırsak fonksiyonlarında kalıcı sorunlara yol açabildiğini dile getirdi.

DERMATOLOJİ UZMANINDAN ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nden dermatoloji alanında uzman olan Dr. Malina Peterson (Malina J. Peterson), bu tür cilt belirtilerinin erken teşhisin anahtarı olabileceğini kaydetti.

Dr. Peterson, özellikle normal doğum lekelerinden farklı, asimetrik veya yoğun tüylü lekelerin derhal bir uzmana gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Peterson, "Dermatolojik bulgular sadece cilt sağlığı ile ilgili olmayabilir, bazen de nörolojik gelişim bozukluklarının penceresi görevini üstlenir. Aileler, çocuklarının belindeki herhangi bir atipik cilt görünümünü bir çocuk cerrahı veya nörologla değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Bilimsel yayınlar, Spina Bifida Okulta vakalarının büyük bir çoğunluğunda bu cilt bulgularının tek uyarıcı işaret olabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, basit bir ultrason veya MRI taraması ile durumun netleştirilebileceğini ve erken müdahalenin olası kalıcı hasarları önleyebileceğini bildirdi.