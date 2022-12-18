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Minik Bekir'in korkunç sonu! 30 dakika sonra sera sulayan kişi fark etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde oyun oynadığı sırada Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Bekir Alnasır (2), hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:45
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Minik Bekir'in korkunç sonu! 30 dakika sonra sera sulayan kişi fark etti

Minik Bekir'in korkunç sonu! 30 dakika sonra sera sulayan kişi fark etti
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Olay, Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde meydana geldi. Büyük kardeşiyle DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oynayan Bekir Alnasır, bir anda kanala düştü. Kardeşi serada çalışan babası Atallah Alnasır'a haber verdi. Baba, küçük Bekir'in düştüğü noktaya koştu, ancak suyun içerisinde oğlunu göremedi.

SERA SULAYAN KİŞİ FARK ETTİ

İhbarla olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük Bekir'i bulmak için çalışma başlattı. 30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü. Küçük Bekir, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı sonrası Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Alnasır, hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Alnasır'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SU ALIP, GÖTÜRMÜŞ'

Küçük Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti" dedi.  (AA)
 

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