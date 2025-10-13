Gazze’de iki yıldır süren İsrail saldırılarının ardından alınan ateşkes kararıyla bölgedeki bomba sesleri sustu. Zorunlu olarak göç ettikleri güneyden kuzeye dönmeye başlayan Gazzeliler, uzun süren çatışmaların ardından ateşkes sevincini yaşadı.

Türkiye’de ise İsrail’in saldırılarına karşın tepki eylemleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’da bir grup minik kalpler, Gazze için sokak içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Minik kalpler, ellerindeki pankartlar ile ‘özgür Filistin’ sloganı attı. Yürüyüş anı ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.