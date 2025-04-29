Minik oğlunu kucağına almıştı! Pınar Deniz o anları ilk kez paylaştı

Roma'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evliliklerinin ardından bebek beklediklerini açıklamışlardı. Geçtiğimiz hafta anne baba olan çift, oğullarına Fikret Hakan ismini vermişti.

“HEYECANLIYIZ”

Doğum sonrası ilk açıklama Kaan Yıldırım'dan gelmişti. Ünlü isim, "Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

FİKRET HAKAN'IN İLK KARELERİNİ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, son olarak Fikret Hakan ile birlikte çekilen ilk karelerini takipçileriyle buluşturdu. Ünlü oyuncu, yaptığı bu paylaşıma; "Bir umuttur yaşatan insanı" notunu ekledi.