Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumayeri ilçesindeki öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapılarak doğru diş fırçalama yöntemi hakkında bilgi verildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında; geleceğimizin teminatı çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla; Cumayeri Anaokulu ve Cumayeri Rıfat Çınar 4-6 yaş grubu Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim programında çocuklara sağlıklı yaşam için ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği ve doğru diş fırçalama anlatılarak diş maketi üzerinde uygulama yapıldı.

Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

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