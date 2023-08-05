Minik otomobilin iddialı fiyatı. Türkiye’de merakla beklenen model satışa çıkıyor

Citroën My Ami Buggy , 8 Ağustos’tan itibaren satışa çıkarken fiyatı ise şaşırttı.

Minik otomobilin iddialı fiyatı. Türkiye’de merakla beklenen model satışa çıkıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, 1.000 adet üretilen ve Türkiye için de 100 adet kontenjanı olan Citroën My Ami Buggy Türkiye'de de satışa çıkıyor.

My Ami Buggy, kapıları olmayan, açılır bir tavana sahip, asit sarısı detaylı hâkî renginde bir gövdeyle üretiliyor.

Citroën My Ami Buggy ayrıca, yolcuları dış etkenlerden korumak için şeffaf kapaklar ve günlük küçük nesneleri saklamak için direksiyon simidinin ortasına yerleştirilen çıkarılabilir bir fermuarlı çanta gibi ek aksesuarlarla da donatılabiliyor.

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Yeni bir tavan kapama sistemi kullanım kolaylığı sağlıyor. Fermuarlı, siyah renkli, su geçirmeyen bir kanopi olan tavan aksesuarı pratik ve kolay kullanım sağlıyor. Oldukça esnek tavan kaplaması sayesinde tasarıma tamamen entegre olan bu kumaş, araca bütünsel bir tarz kazandırıyor. Ayrıca sürüş sırasında daha az hava girişi sağlıyor. Katlanıp aracın arkasına çıtçıtlı düğmelerle sabitlenebiliyor.

3 SAATLİK ŞARJ

My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu da, doğa içindeki sürüşler için gerekli menzili sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor.

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220 Volt standart prizde tam şarj için 3 saat yeterli oluyor. Citroen My Ami Buggy’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor.

İDDİALI FİYAT

Citroën My Ami Buggy, 8 Ağustos’tan itibaren, 399.000 TL’lik satış fiyatıyla online satışa açılıyor.

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