Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar Yuşa Tepesi'ne akın etti

Kaynak: İHA
Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar Yuşa Tepesi'ne akın etti

Miraç Kandili dolayısıyla birçok insan camilere ve kutsal mekanlara akın etti. Yuşa Tepesi'ne gece yarısını geçmesine rağmen yoğun ilgi nedeniyle tepede kalabalık oluştu. Yuşa Tepesi'ndeki kalabalık, kameraya yansıdı.

Miraç Kandili’nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul’da ise gece saatlerinde vatandaşlar, Hz. Yuşa Türbesi’ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar, dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler.

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MÜSLÜMANLAR YUŞA TEPE’Sİ’NDE DUA ETTİ

Yuşa Tepesi'ne gelen Furkan Tosun, “Bugün Miraç Kandili’ni Hazreti Yuşa Aleyhisselam ile değerlendirmeye, buranın bereketinden faydalanmak için geldik. Allah razı olsun, insanlarımız da geldi. Hep birlikte burada mübarek Miraç Kandili'ni idrak ediyoruz. Allah’ın bize Miraca çıkmayı nasip eylesin.” dedi.

TÖVBE VE İBADETLE DUA EDİLDİ

Muhammet Ekingöz, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Tövbe etmeye geldim. Önceden çok günahımız vardı, tövbe ettik Allah’a şükür. Şimdi evimize gidiyoruz, namazımıza başladık. Allah herkesin ibadetini kabul etsin.” şeklinde konuştu.

MANEVİ HUZUR BULDUK

Ahmet Toprak ise, “Allah’ın izniyle buraya gelmek bize nasip oldu. Namazımızı kıldık, tövbemizi ettik. Manevi rahatlık bizim için önemli. Hepimiz beraber toplanıp geldik. Maneviyattan faydalandık, kalbimiz temizlendi. Allah’tan başka ne isteyelim?” ifadelerini kullandı.

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