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Miraç Kandili yarın idrak edilecek

Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek Miraç Kandili programına katılacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:15
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Miraç Kandili yarın idrak edilecek

Miraç Kandili yarın idrak edilecek
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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

ERBAŞ ANKARA'DA DÜZENLENECEK MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMINA KATILACAK

Diyanet Başkanlığınca ülke genelinde kandil programları düzenlenecek.
Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek Miraç Kandili programına katılacak.

 

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