Miracle Cash & More yeni mağazasını Amsterdam’da açtı

Kaynak: Haber Merkezi
Miracle Cash & More yeni mağazasını Amsterdam’da açtı
Blockchain temelli hizmetler sunan Miracle Cash & More, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açtığı yeni ofisiyle Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Blockchain temelli hizmetler, Mobil POS, DeFi projeler ve Varlık Temelli Blockchain Projeleri üzerine odaklanan Miracle Cash & More’un yeni mağazası Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açıldı. Finansal teknoloji ekosisteminden girişimciler, yatırımcılar, Miracle Cash & More yöneticileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen açılış büyük ilgi gördü. Şirketin küresel genişleme stratejisinin bir parçası olan Amsterdam'daki yeni mağaza, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi ve yüksek kaliteli hizmetler sunacak.

Avrupa’nın özellikle fintech alanında en önemli merkezlerinden biri olan Amsterdam’da açılan mağaza ayrıca Türkiye’de proje sahibi olan Web 3.0 ve blockchain start-up’larına, Hollanda ve Avrupa pazarına giriş kapısı olmayı hedefliyor.

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TÜRKİYE’DEKİ START-UP’LARA DA HİZMET VERECEK

Miracle Cash & More Hollanda Operasyonları Genel Müdürü Ünsal Koç, “Hollanda’da açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni mağazamıza duyulan ilgi bizleri çok mutlu etti. Küresel büyüme stratejimizin bir parçası olan Amsterdam ofisimiz, yalnızca kendi müşterilerimize değil, aynı zamanda Türkiye’deki start-up’lara da hizmet verecek. Böylece ülkemizdeki genç girişimcilere Avrupa’nın kapılarını açmış olacağız. Özellikle Web 3.0 ve blockchain alanında proje geliştirenlerin bizimle temasa geçmelerini önemsiyoruz. Böylece onları hem ekosistemimiz dahilindeki farklı yatırımcılarla buluşturabileceğiz hem de şubemizi ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler” dedi.

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