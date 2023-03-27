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Miray Daner ile Oğulcan Engin aşklarına ikinci bir şans verdi

Şarkıcı Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner, Oğulcan Engin'le barıştığını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:47
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Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrılığa dayanamadı

Miray Daner ile Oğulcan Engin aşklarına ikinci bir şans verdi
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Ünlü oyuncu Miray Daner, uzun bir süre önce Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift geçtiğimiz hafta ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Daner’in 2 yıl önce görüştüğü iş insanına attığı mesaj nedeniyle çift ayrılmıştı. Ancak ünlü çift, kısa sürede aralarındaki problemi çözüp barıştı.

İlişkilerine ikinci kez şans veren Miray Daner ile Oğulcan Engin'den romantik bir paylaşım geldi.

Miray Daner'in kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Daner, yayınladığı kareye sadece kalp emojisi koymakla yetindi.
 

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