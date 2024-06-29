Misafir sevmeyen kan grubu ortaya çıktı! Bilim insanları keşfetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Misafir sevmeyen kan grubu ortaya çıktı! Bilim insanları keşfetti

Kan grupları arasında yapılan araştırmalarda, 0 kan grubuna sahip kişilerin; yalnız kalmayı istediği ve misafir sevmediği ortaya çıktı.

Bilim insanları tarafından her geçen gün kan grupları için farklı araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar sonucunda kan gruplarının özellikleri ortaya çıkıyor.

Ancak bu kez yapılan bir araştırma, insan karakterini etkileyecek cinsten oldu. Bazı kan gruplarının yalnızlığı çok sevdiği ve evlerinde misafir istemediği iddia edildi.

0 KAN GRUBU MİSAFİR SEVMİYOR

yapılan araştırmalar neticesinde; 0 (sıfır) kan grubuna sahip bireylerin, sosyal ilişkilerden kaçınma eğiliminde oldukları ve yalnızlığı tercih ettikleri öne sürüldü.

KAN GRUPLARINA GÖRE TÜKETİLMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLEN BESİN GRUPLARI;

A grubu: Genellikle sebze ve bakliyat tüketmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

B grubu: Et ürünleri yararlıdır.

AB grubu: Deniz mahsulleri ve süt ürünleri tüketebilir.

0 grubu: Et ürünleri yemelerinin faydalı olduğu düşünülür.

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