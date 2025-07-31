Misafirliğe gittiği evde başına gelmeyen kalmadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nde misafirliğe gittiği ikinci kattaki evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen 21 yaşındaki genç kızın başına gelmeyen kalmadı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

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İddiaya göre, burada misafir olarak bulunan S.Ç., Fransız balkondan bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek park halindeki aracın tavanına düştü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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