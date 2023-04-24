Mışıl mışıl uyumak için yatmadan önce için. Uykusuzluk sorununa ilaç gibi reçete

İnsanların korkulu rüyası olan uykusuzluğa önerilen doğal yöntemler dikkat çekti. Detaylar haberimizde…

Mışıl mışıl uyumak için yatmadan önce için. Uykusuzluk sorununa ilaç gibi reçete

Editör: Naim Arıoğlu

Uykusuzluğun insanların korkulu rüyası olduğu biliniyor. Reflü, baş ağrısı ve gastrit gibi sorunlar uykusuzluğun nedeni olduğu ortaya çıktı.

Uykusuzlukla başa çıkmamızı sağlayacak içecek tarifler açıklandı.

İşte uyku sorununu çözecek tarifler…

VANİLYALI SÜT

Dilerseniz aynı şekilde çubuk tarçını da vanilya ile aynı anda kullanabileceği bildirildi. Vanilyalı sütünüzü uyumadan yarım saat önce içilmesi tavsiye edildi.
Çubuk halindeki vanilyayı ikiye bölerek bir bardak sütün içine yerleştirin vanilyanın sakinleştirici özelliği uykuya hazırlanmanıza yardımcı olacağı bildirildi.

BALLI SÜT

Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak ballı süt de uykunuzun kalitesini arttırarak uyumanızda yardımcı olacağı vurgulandı.

KEDİ OTU

20 gr kediotunu 5 gr rezene, 5 gr kimyon, 20 gr nane kökü ile karıştıracağız bildirildi. Karışımı bir çay kaşığı kullanarak sıcak su dolu bir bardakta demlendirerek içeceğiniz söylendi. Arzu ederseniz balla tatlandırılmanız önerildi.

NANELİ PAPATYA ÇAYI

Nanenin aromasından hoşlanmıyorsanız, çayınıza bir ya da iki çay kaşığı bal ilave edeceğiniz bildirildi.

Aktarlardan temin edeceğiniz bu iki bitkiden oluşan çay uykudan önce hem yediklerinizin hazmında yardımcı olacak hem de sinirlerinizi gevşeterek sizi rahatlatacağı söylendi.

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