Mısır ile Pakistan'dan Gazze'de ateşkes uyarısı!

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Şerif, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sisi ve Şerif, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.

Mısır ve Pakistan liderleri, Gazze'ye yönelik saldırıları ele alarak, derhal ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılması gerekliliğini dile getirdi.

Sisi ve Şerif görüşmede, "Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap planının, Filistin halkını içinde bulunduğu insani trajediden kurtarmak için mümkün olan en kısa sürede uygulanmasının önemini" vurguladı.

İSRAİL, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 509 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 909 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 655'e, yaralıların sayısı da 121 bin 950'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.