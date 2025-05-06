Mısır özel sektöründe son 4 ayın en sert daralması

Mısır'da petrol dışı özel sektör faaliyetleri, Nisan 2025'te son dört ayın en sert daralmasını yaşadı. S&P Global tarafından açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi 49,2’den 48,5’e gerileyerek sektördeki baskının arttığını ortaya koydu. Hem üretimde hem de yeni siparişlerde gözlenen hızlanan düşüşler, iç ve dış talepteki zayıflamanın etkisiyle derinleşti.

Şirketler, azalan iş yükleri ve maliyet kontrolü çabaları nedeniyle üst üste üçüncü ayda da alımları ve istihdamı azalttı. Girdi maliyetlerinde özellikle yakıt fiyatlarındaki yüzde 15’lik artışla keskin bir yükseliş görülmesine rağmen, satış fiyatları sabit kalarak 56 aylık enflasyon sürecine son verdi. Bu dönemde stok seviyeleri artarken, birikmiş işler azaldı ve tedarik süreleri üç ay sonra ilk kez değişmedi.

Firmalar ayrıca döviz kurundaki dalgalanmalar ve yüksek borçlanma maliyetlerinden olumsuz etkilendiklerini belirtti. Ancak, piyasa koşullarında toparlanma umuduyla iş dünyasının güveni son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de bu güven tarihi ortalamaların altında seyretmeye devam ediyor.