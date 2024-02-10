Mısır ve İsrail hattında gerginlik artıyor

Kaynak: Sözcü
Mısır ve İsrail hattında gerginlik artıyor
İsrail, Gazze Şeridi’nin Mısır’a komşu olan Refah kentine saldırı hazırlıkları yapıyor olması bölgede gerginliği arttırıyor. Kahire, Filistin’den Mısır’a yaşanabilecek bir göç dalgasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar şiddetlenerek sürerken, İsrail’in saldırılarında 28 binden fazla Filistinli öldü, milyonlarcası da yerinden edildi. Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan ve Mısır’a komşu olan Refah kenti, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalardan birisi haline gelmiş durumda.

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İsrail, hava saldırılarıyla yaklaşık olarak 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu bu bölgeyi sıklıkla hedef alıyor.

İsrail cephesinden Refah kentine kara operasyonu sinyali verilirken bu saldırının başlaması halinde sivillerin Gazze Şeridi’nde sığınacak başka bir yerleri kalmamasından kaygı duyuluyor.

Saldırılar sürerken Kahire’deki üst düzey bir diplomat, Mısırlı yetkililerin İsrail’e bir uyarı yaptığını açıkladı.

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New York Times’ta yer alan habere göre Mısır, Filistinlilerin Sina Yardımadası’na geçmeye zorlanması halinde 1979’da yapılan barış anlaşmasının fiilen askıya alacak bir ihlal olarak kabul edecek.

İsrailli bir yetkili de bu uyarının ABD Başkanı Antony Blinken'a Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmek için bulunduğu esnada tekrarlandığını açıkladı.

İSRAİL’DEN SALDIRI SİNYALLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını açıklamıştı.

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Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği vurgulanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden dün yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği açıklanmıştı.

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