Mısır'dan Sudan'a vize uygulaması

Sudanlıların Mısır'a girişinde vize zorunluluğu getirildi. Mısır, vize uygulaması ile "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" etmeyi amaçlıyor.

Mısır'dan Sudan'a vize uygulaması

Mısır, "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" amacıyla tüm Sudanlıların ülkeye girişinde vize zorunluluğu getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada Kahire yönetiminin, tüm Sudan vatandaşlarının ülkeye girişi için vize almalarını zorunlu kıldığını duyurdu.

Kararın Sudanlıların ülkeye gelişini engellemek amacıyla alınmadığının altını çizen Ebu Zeyd, kararın ülkelerindeki krizin üzerinden 50 günden fazla süre geçmesinin akabinde Sudanlıların Mısır'a girişlerini sistemli hale getirmek için alındığını kaydetti.

"HUKUK DIŞI UYGULAMALARLA MÜCADELE"

Mısır'ın, ülkelerindeki krizin başladığı günden bu yana 200 bin Sudanlıyı kabul ettiğini anlatan Ebu Zeyd, kriz öncesinde de Mısır'da 5 milyona yakın Sudanlının bulunduğuna dikkati çekti.

Son dönemde Sudan tarafında Mısır'a giriş için sahte vizeler düzenlendiği, para kazanmak amacıyla yasa dışı uygulamalara başvurulduğunu kaydeden Ebu Zeyd, Sudan tarafındaki bazı kişi ve çetelerin ülkeye girmek isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını ve Kahire yönetiminin iyi niyetini suistimal ettiklerini belirtti.

Ebu Zeyd, bu gelişmeler nedeniyle Mısır makamlarının "hukuk dışı uygulamalarla mücadele" için vize prosedürlerini yeniden düzenlediği bilgisini paylaştı.

Mısır, daha önce Sudanlı kadın, çocuk ve 50 yaş üzeri erkeklerin ülkeye vizesiz girişine izin veriyordu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti. HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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