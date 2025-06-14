Mısırlı Millet Bahçesi polemiği: AKP'li Hilmi Türkmen'in iddiaları yine çürütüldü

Eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabı üzerinden Küplüce Mısırlı Millet Bahçesi’nin son halini paylaşarak kendi dönemlerinde açılan millet bahçesinin kötü bir durumda olduğunu söyledi ve bunun üzerinden Üsküdar Belediyesi'ni eleştirdi.

Hilmi Türkmen, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Binbir emekle düzenlemesini yapıp halkın kullanımına açtığımız Küplüce Mısırlı Millet Bahçesi’nin son hali bu. Müdahele edip millet bahçesi olarak halka sunmadan önce, ‘sarhoşların çöplüğü’ durumundaydı. Boğaza nazır ormanlık bir alan, işte yeniden bu vaziyete geldi 1 senede!” ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN'İN İDDİALARI YİNE ÇÜRÜTÜLDÜ

Türkmen’in yaptığı paylaşıma Üsküdar Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Mısırlı Millet Bahçesi’nin bulunduğu alanın belediye mülkiyetinde olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu alan, Üsküdar Belediyesi'nin mülkiyetinde olmayıp, özel şahıslara ait bir taşınmazdır. Alan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer almaktadır.

Üsküdar Belediyesi tarafından alanın sahibi olan şahıslardan kiralanması adına mahkemeye birçok defa dilekçe ile başvurulmuştur. Ancak tarafların karşı çıkması nedeniyle olumlu sonuç alınamamıştır. Bu sebeple Üsküdar Belediyesi alandaki faaliyetlerini sona erdirmek zorunda kalmıştır.

BELEDİYE MEVZUAT GEREĞİ MÜDAHALE EDEMİYOR

Açıklamada, belediyenin alanda kalıcı bir düzenleme yapmasının, mülkiyet hakkı ve imar mevzuatı gereği mümkün olmadığı belirtildi. Belediye bu alanın kamusal kullanıma açılması için tüm adımların atıldığını ancak yasal sorumluluklar gereği hizmetini sonlandırmak zorunda kaldığını belirtti.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:

"Öte yandan, taşınmazın idaresinin ait olduğu şahıslar tarafından Üsküdar Belediyesi aleyhine hukuka aykırı kullanımdan kaynaklı ecrimisil talebiyle dava açılmıştır. Bu davada hazırlanan bilirkişi raporunda Üsküdar Belediyesi aleyhine hukuka aykırı kullanım nedeniyle 27 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere 23 milyon 355 bin Türk Lirası ecrimisil bedeli belirlenmiştir.

Mahkeme süreci devam etmektedir. Belediyemiz sorumluluğunun bir gereği olarak yargı sürecini titizlikle takip etmekte ve kent estetiğini koruma konusundaki kararlılığını da sürdürmektedir."

BORÇLAR KENDİ DÖNEMİNE AİT ÇIKMIŞTI

AKP'li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Üsküdar Belediyesine haciz geldiğini söylemişti. Belediye ise bu iddialar hemen cevap vermiş, iddiaya konu borcun Türkmen'in belediye başkanlığı yaptığı döneme ait olduğunu belgeleriyle açıklamıştı.