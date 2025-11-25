Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan finale kalamadı. Adayların içerisinde sadece 3 kişide estetik olmadığını söyleyen Arslan, “Birinci seçilen güzelin burnunda estetik operasyon vardı” dedi.

‘SAHTEKARLIK DOLU BİR YARIŞMAYDI’

Meksikalı Fatima Bosch’un birinciliği ve ülkemizden Ceren Arslan’ın dereceye girememesi, şeffaflık tartışmalarını gündeme taşıdı. Yarışmada finale kalamayan Ceren Arslan, "Adayların içerisinde estetik operasyon olmayan 3 kişiydik. Birinci seçilen güzelin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsor oluyor. Bu kadar sahtekârlık dolu bir yarışmaydı" diyerek sert çıktı.

Ceren Arslan, Miss Universe'de yaşanan skandalla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Meksika güzeline herkes içinde bağırıldı. Organizasyon yetkilisi özür diledi. Olay olduğunda hepimiz şok geçirdik. Ben arkadan çıktım, 3 - 4 saatlik bir süreçti. 'Sözleşme imzalıyorsunuz, kurallara uymayan bir arkadaşımız var' dedi ve 'o kişi kendisini itiraf etsin' ifadelerini kullandı.

Bütün kraliçelerimiz birbirimize bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştık. Sonra yetkili 'Meksika' dedi. Karşılıklı münakaşa yaşandı. Bu olay oldu ve odasına gitmek istedim. Fırsat bulduğum an yanına gittim ve üzgün olduğumu söyledim. Lütfen yarışmayı bırakma dedim."