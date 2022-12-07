Buzul çağına ait iki nadir fosil keşfedildi

CNN'de yer alan habere göre, 26 Ekim'de bölgede incelemelerde bulunan Wiley Prewitt, kumların arasında ortaya çıkan büyük bir diş bulduğunu açıkladı.

Prewitt, bulduğu dişin uzmanlarca incelenmesi için Mississippi Doğa Bilimleri Müzesine götürdü. Dişin yaklaşık 11 bin yıl önce nesli tükenmiş olduğu bilinen dev Amerikan aslanının fosilleşmiş çene kemiğine ait olduğu belirlendi.

Prewitt konuyla ilgili açıklamalarında "Dişlerin şeklinden hemen etobur bir hayvana ait fosil olduğunu anladım ama Amerikan aslanı olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTADA 2 NADİR KEŞİF"

Keşiften 3 gün sonra düzenlenen Mississippi Fosil, Eserler Sempozyumu ve Sergisi, daha önce keşfedilmiş Amerikan aslanı fosillerinin yer aldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Paleontoloji küratörü George Phillips, CNN'e verdiği demeçte, "(Prewitt) bir aslan çenesinin ön kısmını getirdiğinde ne olduğunu hemen anladım." dedi.

Phillips, fosilde kolayca tanımlayacak çok şey kaldığını belirterek, köpek dişi ile küçük azı dişleri arasındaki büyük boşluğun yalnızca dev Amerikan aslanına ait olabileceğini söyledi.

Yerel bir vahşi yaşam yetkilisinin, nehir tortusundan büyük bir Amerikan aslanının uyluk kemiğini çıkardığını aktaran Phillips, aynı nadir türden başka bir fosilin de böylece müze koleksiyonuna eklendiğini kaydetti.

Phillips, yaklaşık bir haftada 2 Amerikan aslanına ait fosil keşfinin "inanılmaz" olduğunu söyledi. Yaptığı keşfi "şaşırtıcı derecede nadir bir fosil" olarak tanımladı. ABD'deki Ulusal Park Servisine göre, Amerikan aslanı, son buzul çağında Kuzey Amerika'da yaşayan soyu tükenmiş bir kedi türü olarak biliniyor.

Bilimsel adı Panthera atrox'un Latince karşılığı "korkunç panter" olan türün, Afrika aslanından yüzde 25 daha büyük olduğu dikkat çekti.

İLK KEZ 1836'DA KEŞFEDİLMİŞTİ

İlk fosil 1836'da Mississippi'de bulunmuştu ancak paleontolog Joseph Leidy, onu yaklaşık 20 yıl sonra teşhis edebilmişti. Leidy, alt çene kemiği olan fosilin daha önce hiç keşfedilmemiş bir türe ait olduğunu bulmuştu. Yeni bulgu, o zamanlar kedi ailesinin bilinen en büyük üyesi olan soyu tükenmiş Avrupa mağara aslanından daha büyüktü. O zamana kadar dev aslanların Kuzey Amerika'da yaşadıkları bilinmiyordu.